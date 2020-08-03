Всероссийский полумарафон, вошел в Книгу Гиннесса! Ранее мировой рекорд с синхронным стартом принадлежал США. Достижение было зафиксировано официальным судьей в Лондоне.

Забег, в котором приняли участие 150 тысяч профессиональных спортсменов и любителей, прошел во всех российских регионах.

Дистанцию каждый выбирал себе по силам от полутора до пяти и десяти километров. И самый длинный маршрут — тот самый полуфарафон — составил двадцать одну тысячу метров.