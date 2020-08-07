В Госдуме хотят отменить транспортный налог на отечественные автомобили

Депутат Государственной Думы РФ от партии ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортных налог для российских автомобилей. Как передает РИА Новости, письмо с этой инициативой парламентарий уже направил главе Министерства финансов Антону Силуанову.

По словам Власова, в России наиболее распространены отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя. Покупают же их, как считает депутат, люди «с невысоким уровнем благосостояния». И, исходя из этого, целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории страны на эти машины.

Парламентарий считает, что эта инициатива станет поддержкой не только для граждан, но и для отечественного автопрома, и в письме к Силуанову просит министерство проанализировать возможность реализации идеи.

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