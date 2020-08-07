В Госдуме хотят отменить транспортный налог на отечественные автомобили

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Алиса Старжевская
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Депутат Василий Власов считает, что эта мера станет поддержкой для граждан и автопрома.

В Госдуме хотят отменить транспортный налог на отечественные автомобили

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Депутат Государственной Думы РФ от партии ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортных налог для российских автомобилей. Как передает РИА Новости, письмо с этой инициативой парламентарий уже направил главе Министерства финансов Антону Силуанову.

По словам Власова, в России наиболее распространены отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя. Покупают же их, как считает депутат, люди «с невысоким уровнем благосостояния». И, исходя из этого, целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории страны на эти машины.

Парламентарий считает, что эта инициатива станет поддержкой не только для граждан, но и для отечественного автопрома, и в письме к Силуанову просит министерство проанализировать возможность реализации идеи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что именно нужно ориентироваться при покупке автомобиля онлайн.

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