Эксперт рассказал, на что нужно ориентироваться при покупке авто онлайн

Автомобиль — покупка дорогостоящая, и, конечно же, будущему владельцу важно убедиться, что ему предлагают именно то, чего он хочет, а не кота в мешке. Операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Михаил Ерцев рассказал 5-tv об основных особенностях нового для россиян рынка.

Покупатели привыкли внимательно осматривать машину перед покупкой, приглашать механиков на предварительный осмотр и т. п. Особенно, если она с пробегом. Потенциальный владелец транспортного средства должен узнать о всех недостатках выставленной на продажу модели и выяснить всю историю его эксплуатации до приобретения. Для того чтобы россияне купили автомобиль онлайн, необходимо выстроить доверительные отношения с клиентами и ничего от них не утаивать, считает эксперт.

Рынку онлайн-продаж авто порочат значительный рост, поскольку во время пандемии практически весь бизнес ушел в сеть. В то же время по мнению операционного директора автобизнеса, переход к продажам через интернет сложен для этой отрасли.

«Максимально подробное описание автомобиля может отпугнуть потенциального покупателя от приобретения, поскольку он не находится в прямом контакте с продавцом и тот не может отработать какие-то возникающие возражения», – поделился Ерцев.

Ретейлеры ждут, когда покупатели привыкнут к тому, что в интернете можно узнать полную информацию о выставленном автомобиле, и тогда охотнее будут обращаться за столь крупными онлайн-покупками.

На сегодняшний день, считает эксперт, на рынке существует очень много недобросовестных продавцов авто, из-за этого потенциальные клиенты с опаской относятся к подобным предложениям.

Однако существует огромное количество выгод при онлайн-покупке автомобиля.

«Это, конечно же, экономия времени, нет необходимости ездить по дилерам, потратить много часов или дней на поиск и выбор понравившегося экземпляра; можно получить всю информацию о понравившемся авто в одном окне, на одном сайте, в одной карточке; получить описание его эксплуатации, не выходя из дома заказать доставку и получить автомобиль», — поделился плюсами Михаил Герцев.

На сегодняшний день перспективная ниша бизнеса развита слабо. Основная доля продаж автомобилей через интернет совершается на онлайн-аукционах, да и те происходят в основном за рубежом. Причина кроется в том, что в России отсутствует культура доверительных отношений между клиентом и продавцом. Однако уже появляются организации, готовые работать открыто и прозрачно. Чтобы покупатели начали им доверять, потребуется продолжительное время, заключил эксперт.

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