Лобода в ослепительном экстремальном мини отдыхает заграницей — фото
Певица вновь удивила фанатов, представ в экстравагантном образе.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Певица Светлана Лобода опубликовала снимок в Instagram из заграничного отдыха. Артистка запечатлена в ярком серебристом платье мини и босоножках в тон на высоких каблуках. В ее руке миниатюрная сумочка. Глаза девушки скрывают солнцезащитные очки, хотя вокруг темень — очевидно, они спасают поп-диву от собственной ослепительности.
Вишенкой на торте стала новая прическа Лободы — приглаженные назад слегка волнистые волосы. А «фирменные» длинные ноги в кадре смотрятся, как всегда, на ура. Как предположили фанаты, снимок был сделан в период отпуска Светланы во Франции. Отдельные подписчики узнали на заднем фоне пейзажи Сен-Тропе.
«Не ищи блеск снаружи, ищи суть внутри», — подписала снимок артистка.
Фолловеры не поняли, что имела в виду Лобода, но не смогли удержаться от восторженных комментариев в ее честь.
«Вам так хорошо с такой прической! Делайте чаще!»
«Какие ноги!»
«Сверкаете и внутри, и снаружи», — оценили поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак объяснила смысл нового клипа Лободы.
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