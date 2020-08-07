Певица Светлана Лобода опубликовала снимок в Instagram из заграничного отдыха. Артистка запечатлена в ярком серебристом платье мини и босоножках в тон на высоких каблуках. В ее руке миниатюрная сумочка. Глаза девушки скрывают солнцезащитные очки, хотя вокруг темень — очевидно, они спасают поп-диву от собственной ослепительности.

Вишенкой на торте стала новая прическа Лободы — приглаженные назад слегка волнистые волосы. А «фирменные» длинные ноги в кадре смотрятся, как всегда, на ура. Как предположили фанаты, снимок был сделан в период отпуска Светланы во Франции. Отдельные подписчики узнали на заднем фоне пейзажи Сен-Тропе.

«Не ищи блеск снаружи, ищи суть внутри», — подписала снимок артистка.

Instagram @lobodaofficial

Фолловеры не поняли, что имела в виду Лобода, но не смогли удержаться от восторженных комментариев в ее честь.

«Вам так хорошо с такой прической! Делайте чаще!»

«Какие ноги!»

«Сверкаете и внутри, и снаружи», — оценили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак объяснила смысл нового клипа Лободы.