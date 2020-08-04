«Гениальная провокация» — Собчак объяснила смысл нового клипа Лободы
Популярная телеведущая примерила на себя самые яркие фрик-образы из музыкального ролика.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Телеведущая и политик Ксения Собчак объяснила смысл нового клипа Boom Boom Лободы и рэпера PHARAOH, в котором сыграла одну из ролей. Знаменитость опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram.
Начинает запись Собчак с перевода цитаты Симоны де Бовуар о понятии гармонии и «женской вселенной», с которой, но в оригинале, начинается и само видео. После — рассуждение и объяснение тематики клипа, его смысла.
«Клип рассказывает нам собственно про то, как малейший выход женщин в дисгармоничное (с точки зрения мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то, что выходит из рамок его, мужского, понимания „женственного“. Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность, необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного», — пишет телеведущая.
А в том, что режиссер видео, популярный телеведущий и комик Александр Гудков, заметил это и перенес в клип, и заключается его «гениальность». Также Собчак объясняет и огромное количество просмотров, которое успел собрать ролик. По ее мнению, дело в «сеансе магии с последующим разоблачением»: использовании Гудковым цитат, провокационного видеоряда, которые привели к ожидаемой оценке «разгневанных мужчин».
В конце записи телеведущая благодарит съемочную команду за то, что сделали ее «частью этого прекрасного Фем-манифеста», а весь текст иллюстрируют кадры, которые не попали в итоговую версию ролика.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак раскритиковала абсолютное большинство россиян.
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