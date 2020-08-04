Телеведущая и политик Ксения Собчак объяснила смысл нового клипа Boom Boom Лободы и рэпера PHARAOH, в котором сыграла одну из ролей. Знаменитость опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Начинает запись Собчак с перевода цитаты Симоны де Бовуар о понятии гармонии и «женской вселенной», с которой, но в оригинале, начинается и само видео. После — рассуждение и объяснение тематики клипа, его смысла.

«Клип рассказывает нам собственно про то, как малейший выход женщин в дисгармоничное (с точки зрения мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то, что выходит из рамок его, мужского, понимания „женственного“. Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность, необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного», — пишет телеведущая.

Instagram @xenia_sobchak

А в том, что режиссер видео, популярный телеведущий и комик Александр Гудков, заметил это и перенес в клип, и заключается его «гениальность». Также Собчак объясняет и огромное количество просмотров, которое успел собрать ролик. По ее мнению, дело в «сеансе магии с последующим разоблачением»: использовании Гудковым цитат, провокационного видеоряда, которые привели к ожидаемой оценке «разгневанных мужчин».

В конце записи телеведущая благодарит съемочную команду за то, что сделали ее «частью этого прекрасного Фем-манифеста», а весь текст иллюстрируют кадры, которые не попали в итоговую версию ролика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак раскритиковала абсолютное большинство россиян.