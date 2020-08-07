Российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

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Алиса Старжевская
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В Минобороны РФ сообщили, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами.

Российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky

Российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над нейтральными водами Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Сообщается, что российские военные обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе. Для их перехвата в воздух поднялся Су-27.

При приближении к самолетам на безопасное расстояние, экипаж российского истребителя опознал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

После того, как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Как отметили в ведомстве, американские самолеты границу РФ не нарушили. Полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами.

Этим летом военные неоднократно перехватывали самолеты-разведчики ВВС США недалеко от российской границы. Ранее 5-tv.ru писал, что два самолета ВМС США развернулись над Черным морем после приближения к ним Су-27.

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