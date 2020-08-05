Российский Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика ВМС США. Об этом заявили в Минобороны России.

«5 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.

Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Российский истребитель, держась на безопасном расстоянии от объектов идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. При приближении Су-27 американцы улетели от российской границы.

Отмечается, что нарушения государственной границы американскими самолетами не допущено, полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами.

Накануне 5-tv.ru писал, что над Балтийским морем российский МИГ-31 заставил развернуться приближавшийся к государственной границе Falcon 20 ВВС Норвегии.