Естественный ход времени будто замедлился, чтобы сохранить красоту этих звезд. Глядя на их фотографии, становится очевидно, что возраст — это просто цифра в паспорте.

Юлия Высоцкая

В августе Юлии Высоцкой исполняется 47 лет, но блондинка совершенно не выглядит на свой возраст. Актриса и мать двоих детей может похвастаться подтянутым телом, над которым она регулярно работает в зале. Актриса не стесняется показывать свои фотографии в купальнике и часто подчеркивает достоинства фигуры глубоким декольте.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Тина Канделаки

В свои 44 года Тина выглядит роскошно. Образ телеведущей и бизнес-вумен обязывает. Она следит за питанием и проводит много времени в тренажерном зале, чтобы поддерживать тело в тонусе. Стилисты не перестают хвалить утонченный вкус Канделаки и умение выделить выигрышные части своего тела.

Instagram @tina_kandelaki

Эвелина Бледанс

По паспорту матери восьмилетнего сына Эвелине Бледанс уже 51 год, чего совершенно не скажешь по ее внешнему виду. Профили в социальных сетях актрисы нередко украшают снимки Бледанс в довольно откровенных нарядах и вызывающих позах, но безупречность фигуры не оставляет поводов для критики.

Instagram @bledans

Любовь Толкалина

Актриса Толкалина способна затмить многих молодых моделей. Обладательница длинных стройных ног и пышного бюста в феврале отметит 43-летие, но на ее лице нет и намека на морщины. Любовь не стесняется носить легкие платья, оголять части тела и редко использует косметику.

Instagram @tolkalinaliuba

Алика Смехова

Чудесная мать двоих детей, актриса и певица не привыкла использовать фоторедакторы и фильтры на своих фото, ведь с ее фигурой это совершенно не требуется. В свои 52 года Смехова выглядит словно старшая сестра своих мальчиков 20 и 12 лет. Знаменитость любит подчеркивать естественную красоту макияжем, делая акцент на губы, что ей, совершенно точно, идет к лицу.

Instagram @alika_smekhova

Наталья Сенчукова

Экс-солистка группы «Дюна» и жена Виктора Рыбина всем видом отрицает старение. Улыбчивая Сенчукова не привыкла носить откровенные наряды, но всегда одевается со вкусом. Певица выступает за простую красоту, естественность, а главное искренность. Она много времени проводит со своей семьей, а положительные эмоции, как известно, замедляют старение, даже если тебе уже 49 лет.

Instagram @nsenchukova_official

Лера Кудрявцева

Меньше чем через год телеведущая отметит свой пятидесятилетний юбилей, но, глядя на Валерию, в это невозможно поверить. Известная модница Кудрявцева выходит в свет в безупречных образах, идеально подчеркивающих ее формы. Возраст не помешал ей даже выйти замуж за молодого хоккеиста Макарова, который всего на три года старше ее единственного сына.

Instagram @leratv

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