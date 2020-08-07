Возраст — цифры в паспорте: ТОП-7 звезд за 40 с телом как у 20-летних
Эти знаменитости могут дать фору любой молоденькой красавице.
Фото: www.globallookpress.com
Естественный ход времени будто замедлился, чтобы сохранить красоту этих звезд. Глядя на их фотографии, становится очевидно, что возраст — это просто цифра в паспорте.
Юлия Высоцкая
В августе Юлии Высоцкой исполняется 47 лет, но блондинка совершенно не выглядит на свой возраст. Актриса и мать двоих детей может похвастаться подтянутым телом, над которым она регулярно работает в зале. Актриса не стесняется показывать свои фотографии в купальнике и часто подчеркивает достоинства фигуры глубоким декольте.
Тина Канделаки
В свои 44 года Тина выглядит роскошно. Образ телеведущей и бизнес-вумен обязывает. Она следит за питанием и проводит много времени в тренажерном зале, чтобы поддерживать тело в тонусе. Стилисты не перестают хвалить утонченный вкус Канделаки и умение выделить выигрышные части своего тела.
Эвелина Бледанс
По паспорту матери восьмилетнего сына Эвелине Бледанс уже 51 год, чего совершенно не скажешь по ее внешнему виду. Профили в социальных сетях актрисы нередко украшают снимки Бледанс в довольно откровенных нарядах и вызывающих позах, но безупречность фигуры не оставляет поводов для критики.
Любовь Толкалина
Актриса Толкалина способна затмить многих молодых моделей. Обладательница длинных стройных ног и пышного бюста в феврале отметит 43-летие, но на ее лице нет и намека на морщины. Любовь не стесняется носить легкие платья, оголять части тела и редко использует косметику.
Алика Смехова
Чудесная мать двоих детей, актриса и певица не привыкла использовать фоторедакторы и фильтры на своих фото, ведь с ее фигурой это совершенно не требуется. В свои 52 года Смехова выглядит словно старшая сестра своих мальчиков 20 и 12 лет. Знаменитость любит подчеркивать естественную красоту макияжем, делая акцент на губы, что ей, совершенно точно, идет к лицу.
Наталья Сенчукова
Экс-солистка группы «Дюна» и жена Виктора Рыбина всем видом отрицает старение. Улыбчивая Сенчукова не привыкла носить откровенные наряды, но всегда одевается со вкусом. Певица выступает за простую красоту, естественность, а главное искренность. Она много времени проводит со своей семьей, а положительные эмоции, как известно, замедляют старение, даже если тебе уже 49 лет.
Лера Кудрявцева
Меньше чем через год телеведущая отметит свой пятидесятилетний юбилей, но, глядя на Валерию, в это невозможно поверить. Известная модница Кудрявцева выходит в свет в безупречных образах, идеально подчеркивающих ее формы. Возраст не помешал ей даже выйти замуж за молодого хоккеиста Макарова, который всего на три года старше ее единственного сына.
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