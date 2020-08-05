ТОП-5 звездных россиянок, заимевших молодых мужей

Согласно известному стереотипу, мужчина в браке должен быть как минимум ровесником жены, а желательно — на несколько лет старше. В среде российских звезд на подобные условности давно смотрят сквозь пальцы. Многие именитые дамы крутят романы с молодыми людьми и зачастую не считают нужным это скрывать. А самые смелые женщины выходят замуж, не взирая на существенную разницу в возрасте.

Анна Седокова

Избранник 37-летней Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма моложе певицы на десять лет. Но это не помешало экс-солистке «ВИА Гры» очаровать молодого спортсмена. Ради нее он бросил законную жену и ребенка, которому на тот момент исполнилось несколько месяцев. В отличие от других участниц этого ТОПа, Седокова еще не замужем, но уже приняла предложение руки и сердца от возлюбленного. Поклонники пары отмечают, что Янис и Анна прекрасно смотрятся вместе, и их возрастная разница не видна.

Instagram @annasedokova

Нонна Гришаева

В сентябре 49-летняя Нонна Гришаева и ее супруг Александр Нестеров отпразднуют 14-ю годовщину свадьбы. А уже на этой неделе актер, музыкант и певец отметит 37-летие. В актерской среде их союз называют одним из примеров настоящего счастливого брака. Супруги говорят, что почти никогда не ссорятся, а все конфликты в семье быстро сходят на нет. В период самоизоляции Нонна и Александр не разругались, как вышло со многими знаменитыми парами, а напротив, узнали друг друга ближе. Возлюбленные воспитывают совместного сына.

Instagram @grishaevanonna

Лера Кудрявцева

В мае Лера Кудрявцева отметила 49-летие. История ее любви похожа на ситуацию с Анной Седоковой. Как и в случае с певицей, нынешний муж стал у теледивы третьим, не считая прочих романов. Он тоже моложе, правда, на 16 лет, и тоже успешный спортсмен — хоккеист Игорь Макаров. Игрок КХЛ всего на три года старше единственного сына звезды. И все же он сделал Лере свадебное предложение через несколько месяцев знакомства. Возлюбленные в браке уже семь лет, их совместной дочери на днях исполнится два года.

Instagram @leratv

Лариса Долина

63-летняя певица Лариса Долина замужем за бас-гитаристом и продюсером Ильей Спицыным с 1998 года. 13 лет разницы никогда не смущали ни супругов, ни их окружение. И вновь третий по счету брак звезды оказался самым удачным. Правда, в 2018 году в сети распространились слухи о расставании супругов. Пара их не подтвердила и попросила представителей желтой прессы прекратить разносить сплетни. В отличие от многих своих коллег народная артистка старается не афишировать личную жизнь.

Instagram @dolinalina

Алла Пугачева

Звезда российской эстрады номер один оказалась первой среди представительниц круга селебрити и в вопросах любви. За плечами у Примадонны пять официальных браков. В последний раз Алла Пугачева вышла замуж в 2011 году, когда ей стукнуло 62, а ее избраннику, шоумену Максиму Галкину — 35. Тогда многие судачили, что звезды сошлись ради пиара. Но со временем громкие заголовки сошли с газетных передовиц, а Пугачева и Галкин по-прежнему счастливы вместе. И народная артистка при видном муже лишь молодеет. Супруги воспитывают двух семилетних детей — Гарри и Лизу, рожденных от суррогатной матери.

Instagram @maxgalkinru

Ранее 5-tv.ru, что ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха.