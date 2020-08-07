Самоуважение, но не инновационность: названы главные ценности для россиян

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Алиса Старжевская
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В списке приоритетов произошли неожиданные перемены.

Самоуважение, но не инновационность: названы главные ценности для россиян

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

Самоуважение, свобода и диалог — именно эти ценности большинство россиян назвали самыми для них важными. Об этом рассказали в Центре стратегических разработок «Национальные приоритеты», исследователи которого представили доклад «Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года».

В исследовании, представленном онлайн в социальной сети Facebook, говорится, что 85% граждан России выделяют для себя двенадцать главных ценностей. Среди них самоуважение, свобода, диалог, эмпатия и сотрудничество. Также в этот список попали два «новичка» — устойчивое развитие и экология. Еще в прошлом году россияне не указывали их в опросах.

Помимо этого, список основных покинули некоторые ценности. Так, общество не причисляет к главным для себя патриотизм, социальную мобильность и инновационность. Они не близки уже для каждого третьего россиянина.

По словам авторов доклада, на текущие настроения и установки влияют не только сложные внешние условия, но и социально-демографические факторы, а также устои и ментальность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал основные причины увольнения с работы у россиян. 

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