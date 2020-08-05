Россияне перечислили основные причины увольнения с работы

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Алиса Старжевская
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Сервис подбора персонала опубликовал данные проведенного исследования.

Россияне перечислили основные причины увольнения с работы

Фото: www.globallookpress.com / kati

Эксперты сервиса по подбору персонала Работа.ru установили главные причины, по которым россияне увольняются с работы.

Отказ повысить заработную плату заставляет покинуть предыдущее место работы более чем 30 процентов респондентов. Еще 15 процентов связывают это с эмоциональным выгоранием и постоянным стрессом. 13% не устраивает отсутствие карьерного роста.

Опрошенные так же объясняли свои увольнения удаленностью места работы от дома, конфликтами с руководителем и коллегами, а также переездами на ПМЖ в другой город и страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько россиян сталкиваются с домогательствами на работе

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