Все кончится плохо: эксперт об иске США против Коломойского

Минюст США официально обвинил украинского предпринимателя Игоря Коломойского в отмывании денег и требует конфисковать все его имущество в штатах Кентукки и Техас. В беседе с 5-tv.ru президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов рассказал, почему сложившая ситуация для Коломойского — заведомо проигрышная и что именно могло привести к ней.

Американская сторона уверена: Коломойский занимался хищением «миллиардов долларов» из «ПриватБанка» с помощью фиктивных кредитов, а после отмывал их на территории США совместно со своими американскими партнерами. Исходя из этого, обвинение требует конфисковать принадлежащие Коломойскому имущество. Вместе с ним по делу проходит и Геннадий Боголюбов, который также был владельцем банка. Коломойский же все обвинения «категорически отрицает».

По словам Абзалова, сейчас украинский предприниматель находится в проигрышной ситуации. Какой был он не выбрал путь для решения этого конфликта, для него все кончится плохо.

«Ну это миллиарды, которые придется выплачивать Коломойскому. Коломойскому придется брать их из других активов. Плюс ко всему это может спровоцировать противостояние в окружении Зеленского. И спровоцирует противостояние внешнее: Коломойский будет стараться дожтаться выборов президента США в расчете на то, что он сможет договориться с демократами, которые могут прийти. Это единственный шаг для Коломойского. Но понятно, что это может привести к тому, что его позиции ослабнут на Украине, он может стать токсичным. А в этом случае, как показывает практика, человек очень серьезно теряет аппаратный ресурс. Поэтому в любом случае это плохо закончится для Коломойского», — считает политолог.

Но как же украинский предприниматель оказался в такой ситуации? По словам политолога, проблемы у Коломойского начались далеко не вчера.

«Стоит отметить, что проблемы у Коломойского начались достаточно продолжительное время назад. У него достаточно сложные отношения сложились с Трампом. Я напоминаю, Трамп пытался получить доступ к пленкам, вел переговоры с Коломойским. Тот же оказался недоговороспособным партнером. В результате чего, отношения Трампа и Коломойского не сложились», — рассказывает Абзалов.

Игорь Коломойский. РИА Новости / Михаил Маркив

И это показательное дело, заведенное против бизнесмена, имеет явный посыл, однако не для всей украинской стороны, а именно для Коломойского.

«Она хочет сказать не Украине, а Коломойскому конкретно: нужно сотрудничать с американскими коллегами. А попытка усидеть на двух стульях ни к чему хорошему не приведет. Понятно, что Коломойский был важным игроком в окружении Зеленского и с ним было связано медленное развитие дела вокруг Байдена. Поэтому сейчас была взята установка подавить предпринимателя», — уверен собеседник 5-tv.ru.

В конце беседы Абзалов отметил, что США довольно часто прибегают к подобной тактике, особенно в отношении украинской стороны. По его словам, это излюбленный инструмент давления, ведь никто не хочет, чтобы на его активы налагались санкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине был принят закон, запрещающий возвращать «ПриватБанк» их владельцам.