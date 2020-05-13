Верховная Рада приняла закон, запрещающий вернуть Приватбанк Коломойскому

Парламент Украины принял скандальный закон, на котором настаивает Международный валютный фонд. Речь идет о запрете возвращать признанные неплатежеспособными банки их экс-владельцам. Это позволит пресечь попытки олигарха Игоря Коломойского обжаловать национализацию «Приватбанка».

У документа оказалось множество противников. В том числе из президентской партии «Слуга народа». Они успели внести 16 тысяч поправок — это рекорд. На их рассмотрение могли уйти месяцы, которых у Киева нет. Чтобы повлиять на решение депутатов, в Раду лично прибыл президент Зеленский. После принятия закона Украина сможет рассчитывать на получение очередного транша от МВФ.