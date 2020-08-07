Без лишнего стеснения и в прекрасном настроении эпатажная певица Лолита Милявская вышла на прогулку по Москве. При этом звезду мало беспокоила несмытая краска на волосах. Главное — ей просто было хорошо.

«Слушайте, это так прикольно: зайти в салон и, пока голова сохнет, просто погулять по улице. Все с тобой здороваются! Все очень классно!» — делилась эмоциями Лолита, параллельно записывая видео для Instagram.

Артистка показала окрестности собственного дома в Лялином переулке в Москве, возле которого и находится салон красоты, и справедливо заметила, что от прежней красоты там почти ничего не осталось: вся зелень укатана в асфальт. Однако тут же добавила, что ее радует инициатива властей поставить огромную стеллу в память о поэте Самуиле Маршаке.

«Но пока его нет, пусть постоит Милявская с накрашенной головой! Готовлюсь к съемкам», — иронично подытожила звезда.

А ролик подписала не менее оригинально, пожелав фанатам хорошего вечера без злости, ненависти, абсурдов, сплетен и прочих неприятностей. И добавила приписку: «Лола с Лялиного».

Instagram @lolitamilyavskaya

Поклонники артистки, кажется, давно привыкли к ее маленьким проделкам. В ответ они лишь похвалили звезду за смелость и потрясающее чувство самоиронии.

«Очаровашка!»

«Лолита, я вас просто обожаю! Лучшая!»

«И даже так — красавица!»

«Я б с такой женщиной тоже поговорил! Шикарная же, ну!» — обращались фолловеры к певице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Буйнова застали в компании Лолиты без штанов.