В Москве нашли еще одного ребенка, рожденного суррогатной матерью для продажи

В Москве обнаружили еще одного ребенка, рожденного суррогатной матерью и предназначенного, как полагают, для продажи за границу, сообщает РЕН ТВ.

Младенец появился на свет в столичной клинике еще 23 июля. Отмечается, что родителями малыша являются 31-летняя женщина и иностранный гражданин. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что младенца собирались вывезти за рубеж для продажи.

В этом случае данный эпизод может быть связан с уголовным делом о торговле детьми, возбужденном в январе этого года. Тогда в одной из квартир в подмосковном Одинцово был найден умерший младенец. В остальных комнатах также находились дети, рожденные, по версии следствия, на продажу. Основным фигурантом дела является юрист Константин Свитнев, объявленный в федеральный розыск. Его, а также других лиц, причастных к делу, подозревают в продаже младенцев за границу на органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли мать брошенного на улице ребенка.