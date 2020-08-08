В Москве нашли еще одного ребенка, рожденного суррогатной матерью для продажи

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Алиса Старжевская
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Правоохранители полагают, что данный эпизод связан с громким делом о торговле детьми.

В Москве нашли еще одного ребенка, рожденного суррогатной матерью для продажи

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

В Москве обнаружили еще одного ребенка, рожденного суррогатной матерью и предназначенного, как полагают, для продажи за границу, сообщает РЕН ТВ.

Младенец появился на свет в столичной клинике еще 23 июля. Отмечается, что родителями малыша являются 31-летняя женщина и иностранный гражданин. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что младенца собирались вывезти за рубеж для продажи.

В этом случае данный эпизод может быть связан с уголовным делом о торговле детьми, возбужденном в январе этого года. Тогда в одной из квартир в подмосковном Одинцово был найден умерший младенец. В остальных комнатах также находились дети, рожденные, по версии следствия, на продажу. Основным фигурантом дела является юрист Константин Свитнев, объявленный в федеральный розыск. Его, а также других лиц, причастных к делу, подозревают в продаже младенцев за границу на органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли мать брошенного на улице ребенка.

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