«Оставила случайно»: нашлась мать брошенного на улице Москвы младенца

Прокуратура установила личность матери годовалого ребенка, найденного в коляске минувшей ночью на западе Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал 5-tv.ru, младенца обнаружили прохожие недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческой. Малыша передали на обследование медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Дорогомиловская межрайонная прокуратура в ходе проводимой проверки опросит родителей мальчика и проверит условия его проживания», — завили представители надзорного органа.

Правоохранители указывают, что у матери младенца нет документов о его рождении. По данным 5-tv.ru, на малыша нет свидетельства о рождении, имеется лишь справка из медучреждения. Его родительница — 34-летняя уроженка Киргизии. Как уточняется, она утверждает, что оставила сына случайно.

Проверка прокуратуры продолжается. По ее итогам родительница может стать фигуранткой уголовного дела по факту оставления в опасности малолетнего.

Ранее 5-tv.ru, что фигурантов громкого «суррогатного» дела подозревают в продаже младенцев на органы.