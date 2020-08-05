«Оставила случайно»: нашлась мать брошенного на улице Москвы младенца
У женщины не оказалось документов о рождении сына.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez, 5-tv.ru
Прокуратура установила личность матери годовалого ребенка, найденного в коляске минувшей ночью на западе Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщал 5-tv.ru, младенца обнаружили прохожие недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческой. Малыша передали на обследование медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
«Дорогомиловская межрайонная прокуратура в ходе проводимой проверки опросит родителей мальчика и проверит условия его проживания», — завили представители надзорного органа.
Правоохранители указывают, что у матери младенца нет документов о его рождении. По данным 5-tv.ru, на малыша нет свидетельства о рождении, имеется лишь справка из медучреждения. Его родительница — 34-летняя уроженка Киргизии. Как уточняется, она утверждает, что оставила сына случайно.
Проверка прокуратуры продолжается. По ее итогам родительница может стать фигуранткой уголовного дела по факту оставления в опасности малолетнего.
Ранее 5-tv.ru, что фигурантов громкого «суррогатного» дела подозревают в продаже младенцев на органы.
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