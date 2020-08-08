Умер президент ассоциации, вручающей «Золотой глобус» Лоренцо Сория. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).

«Сегодня мы с большим сожалением объявляем о смерти нашего президента Лоренцо Сория», — цитирует агентство сообщение организации.

Уроженец Аргентины, вырос в Италии, однако большую часть своей сознательной жизни он жил и работал в Лос-Анджелесе. В 1989 году он стал членом HFPA, а потом трижды избирался ее президентом (2003-2005, 2015-2017, с 2019-го и до настоящего времени).

Известно, что Лоренцо Сория умер в своем доме, о причинах смерти не сообщается. Журналисту было 68 лет.

«Золотой глобус» считается второй по престижности премией после «Оскара». Ее вручают ежегодно в январе. Победителей выбирают примерно 90 международных журналистов, проживающих в Голливуде.

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