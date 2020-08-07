Сын исполнителя хита «Город зеленого цвета» скончался от рака

Сын исполнителя хита «Город зеленого цвета» Виктора Павлика скончался от рака, сообщает Starhit.ru. Отмечается, что 21-летний Павел в течение двух лет перенес 18 курсов химиотерапии. Лечение не принесло ожидаемых результатов и в июне состояние наследника народного артиста Украины ухудшилось. Последние дни своей жизни молодой человек провел в хосписе.

В своем аккаунте в Instagram музыкант опубликовал трогательный пост, который посвятил младшему сыну.

«Покойся с богом, сынок. Ты теперь мой ангел. Аминь», — написал Виктор Павлик.

Instagram @viktorpavlik

У артиста остались старший Александр от первого брака и дочь Кристина, которую ему родила вторая жена. С матерью погибшего Павла Виктор Павлик был давно в разводе. В настоящее время 54-летний певец женат в четвертый раз. Избранницей певца стала его 25-летняя директор.

Подписчики под публикацией оставили музыканты множество комментариев с соболезнованиями и словами поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетняя дочь гольфиста Камило Вильегаса скончалась от рака.