Сын исполнителя хита «Город зеленого цвета» скончался от рака

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Василий Заика
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Виктор Павлик посвятил наследнику трогательный пост в Instagram.

Сын исполнителя хита «Город зеленого цвета» скончался от рака

Фото: Instagram @viktorpavlik

Сын исполнителя хита «Город зеленого цвета» Виктора Павлика скончался от рака, сообщает Starhit.ru. Отмечается, что 21-летний Павел в течение двух лет перенес 18 курсов химиотерапии. Лечение не принесло ожидаемых результатов и в июне состояние наследника народного артиста Украины ухудшилось. Последние дни своей жизни молодой человек провел в хосписе.

В своем аккаунте в Instagram музыкант опубликовал трогательный пост, который посвятил младшему сыну.

«Покойся с богом, сынок. Ты теперь мой ангел. Аминь», — написал Виктор Павлик.

Instagram @viktorpavlik

У артиста остались старший Александр от первого брака и дочь Кристина, которую ему родила вторая жена. С матерью погибшего Павла Виктор Павлик был давно в разводе. В настоящее время 54-летний певец женат в четвертый раз. Избранницей певца стала его 25-летняя директор.

Подписчики под публикацией оставили музыканты множество комментариев с соболезнованиями и словами поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетняя дочь гольфиста Камило Вильегаса скончалась от рака.

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