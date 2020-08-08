«Разборку» вооруженных криминальных авторитетов пресекли полицейские в КЧР
Правоохранители обнаружили в автомобиле задержанных целый арсенал оружия.
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Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com / Jaap Arriens
Полицейские пресекли так называемую разборку между местными криминальными авторитетами в Карачаево-Черкессии. Как стало известно 5-tv.ru, мужчин задержали в Зеленчукском районе.
На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, что в автомобилях подозреваемых обнаружили целый арсенал оружия.
В «разборках», предположительно, должны были участвовать десятки человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одним из ликвидированных боевиков в Ингушетии был чемпион Азии по вольной борьбе.
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