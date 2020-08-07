Одним из ликвидированных боевиков в Ингушетии был чемпион Азии по вольной борьбе
Вооруженные бандиты укрывались в нескольких домах города Назрань.
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Фото, видео: РИА Новости / Денис Абрамов
В Назрани оперативники ликвидировали двоих боевиков. Еще один в ходе контртеррористической операции (КТО) был задержан.
Накануне поступила информация о том, что сразу в нескольких домах укрываются вооруженные бандиты. Территория была оцеплена. По данным национального антитеррористического комитета, боевикам предложили сдаться. В ответ те открыли огонь.
Никто из сотрудников силовых структур не пострадал. Личности преступников установлены. Известно, что они готовили теракты. На месте найдено оружие, а так же самодельное взрывное устройство. В эти минуты режим КТО на территории города снят.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, одним из ликвидированных в ходе операции боевиков оказался чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев.
«Один из ликвидированных боевиков — это Муслим Евлоев, он борец вольного стиля, выступал за сборную Киргизии в весовой категории до 74 кг, несколько лет назад становился чемпионом Азии», — сообщил источник агентства.
Известно, что последние годы он не принимал участия в соревнованиях из-за нарушения допинговых правил в 2018 году.
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