В Китае обнаружили новый смертоносный вирус

Китайские ученые объявили о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS. Об этом пишет местная газета Global Times.

По данным специалистов, в первую очередь вирус передается через укусы насекомых, в частности, клещей, но они не исключают возможность, что заразится можно и от других людей. Дело в том, что SFTS распространяется через кровь и гной.

Сейчас вирус замечен в провинциях Аньхой, Шаньдун, а также округе Цзиньчжай. За первую половину 2020 года выявлено уже 60 случаев заболевания, семь человек скончались.

Впервые SFTS, который еще называют вирусом бунья, был обнаружен в 2009 году в провинциях Хэнань Центрального Китая и Аньхой на востоке страны. По официальной статистике, смертность от него составляет 1-5%, вакцины же или специального лекарства не существует.

ВОЗ пока никак не прокомментировал ситуацию с новыми вирусом.

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