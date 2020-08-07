Раскрыто, как будет работать российская вакцина от коронавируса

|
Алиса Старжевская
46

Принцип действия препарата рассказал его главный разработчик.

Раскрыто, как будет работать российская вакцина от коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о принципе действия отечественной вакцины от коронавируса. Подробностями разработки ученый поделился в эфире канала «Россия 24».

По словам Гинцбурга, частицы, которые будут вводиться в организм, не смогут ему навредить.

«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми… Эти частицы размножаться не могут. Поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, — просто-таки для этого нет предпосылок», — заявил медик.

Единственное, что было замечено у добровольцев — небольшой дискомфорт в организме. Дело в том, что иммунная система начинает усиленно работать, пытаясь победить инородное тело, поэтому у некоторых пациентов наблюдалось повышение температуры до 38 градусов, однако она легко опускается таблеткой парацетамола.

Сейчас вакцина находится на стадии регистрации, необходимые документы проходят соответствующие проверки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто сможет получить препарат от коронавируса в первую очередь.

Тема:
Эпидемия коронавируса
6 авг
Когда в Петербурге разрешат массовые мероприятия и откроют парки с аттракционами?
6 авг
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
5 авг
Врачи бьют в набат: в Европе началась вторая волна COVID-19
5 авг
«Придумала корону, чтобы пропиарить клип»: Рита Дакота в шоке от своих же подписчиков
5 авг
Украину возмутило открытие границ Черногории для россиян
5 авг
«Это спасает жизни!» — Google выпустил анимационный дудл о маске и коронавирусе
4 авг
ВОЗ высказалась о российской вакцине от коронавируса
4 авг
Турецкие власти предупредили о новых симптомах коронавируса
4 авг
Когда россияне смогут полететь на отдых в Черногорию
4 авг
«Ешь, чтобы помочь»: Как Великобритания возвращает людей в рестораны?

Читайте также

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Бадлон против водолазки: чем стиль одежды москвичей отличается от петербуржцев
16:03
Путин предложил Совбезу обсудить положение дел на постсоветском пространстве
16:02
Российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем
15:50
Офтальмолог рассказал, в чем вред некачественной косметики для глаз
15:44
Президент Ливана не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте
15:43
«Я никогда не хвастался»: Разин заявил, что был одним из самых богатых людей в СССР

Сейчас читают

Пора готовить пеленки? — таролог назвала год, когда Пугачева станет прабабушкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок