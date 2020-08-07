Раскрыто, как будет работать российская вакцина от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о принципе действия отечественной вакцины от коронавируса. Подробностями разработки ученый поделился в эфире канала «Россия 24».

По словам Гинцбурга, частицы, которые будут вводиться в организм, не смогут ему навредить.

«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми… Эти частицы размножаться не могут. Поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, — просто-таки для этого нет предпосылок», — заявил медик.

Единственное, что было замечено у добровольцев — небольшой дискомфорт в организме. Дело в том, что иммунная система начинает усиленно работать, пытаясь победить инородное тело, поэтому у некоторых пациентов наблюдалось повышение температуры до 38 градусов, однако она легко опускается таблеткой парацетамола.

Сейчас вакцина находится на стадии регистрации, необходимые документы проходят соответствующие проверки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто сможет получить препарат от коронавируса в первую очередь.