Актер Олег Табаков умер уже два года назад, оставив актрису театра и кино Марину Зудину вдовой с двумя детьми. Она периодически публикует фото с ними в своем микроблоге в Instagram, но чаще там появляется старший сын Павел, а вот присутствием младшей Маши артистка радует редко.

На снимке девочка сидит на краю крыши в центре Санкт-Петербурга, куда впервые отправилась отдыхать с друзьями.

«Первый раз в Питере. Первый раз с друзьями! И первый раз так высоко на крыше!» — написала восторженная Зудина под снимком 14-летней Маши.

Instagram @marinazudina_official

Фанаты пришли в восторг от того, как выросла и похорошела девочка — уже не ребенок, а подросток.

«Совсем взрослая!»;

«Совсем барышней стала»;

«Сколько же она сердец разобьет…»;

«Выросла дочка», — сентиментально написали многочисленные фанаты Зудиной и семьи Табаковых в комментариях.

«Неоправданный риск, зачем? Даже то, что она сидит на месте, где кирпичи отвалились. Я думаю, что детям надо все равно объяснять, что ни одна красивая фотка не стоит жизни», — написала одна из взволнованных подписчиц.

«Там не было риска, такая эффектная точка для фото», — несколько раз пришлось объяснять Зудиной в комментариях поклонникам.

Также оказалось, что часть читателей смутило упоминание, что Зудина приехала в Петербург первый раз, хотя это касалось не ее, а дочери, отправившейся туда без родительского присмотра.

«Марина, вы в первый раз в Питере? Даже не верится!» — удивились некоторые.

«Мария в первый раз и без меня», — пояснила актриса.

Instagram @marinazudina_official

5-tv.ru показывал первые фотопробы Марины Зудиной в начале 1980-х годов.