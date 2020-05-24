«Куколка»: Марина Зудина показала свои первые фотопробы в начале 1980-х годов

Народная артистка РФ Марина Зудина поделилась архивными снимками, сделанными в начале ее актерской карьеры. Вдова знаменитого Олега Табакова разместила в Instagram коллаж из черно-белых фото с разными прическами, а также в кокошнике.

«Первые фотопробы 1984 год, киностудия Мосфильм фильм „Валентин и Валентина“, „По главной улице с оркестром“ и еще что-то», — подписала она снимки.

Instagram @marinazudina_official

Поклонники таланта и красоты 54-летней актрисы засыпали ее комплиментами.

«Какая вы красавица всегда»

«Куколка, красивая, нежная»

«Знала бы эта девочка, какая у нее удивительная судьба».

Как напоминают Дни.ру, роль Зудиной в фильме «Валентин и Валентина» 1985 года принесла ей всесоюзную славу. На ее счету десятки съемок в кино, в том числе «По главной улице с оркестром», «После дождика в четверг», «Личное дело судьи Ивановой» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народный артист Олег Табаков ушел из жизни два года назад. Он женился на актрисе Марине Зудиной в 1994 году. У пары родились двое детей. Старшему сыну знаменитостей Павлу уже 24 года, он пошел по стопам родителей и снимается в кино. Дочери Марии исполнилось 14 лет.