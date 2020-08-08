Глава предвыборного штаба Тихановской задержана в Минске
Видео, на котором Марию Мороз увозят в РУВД, появилось в сети.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко, 5-tv.ru, Twitter @E1SK5IMIUsUj83N
Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — Мария Мороз задержана правоохранительными органами в Минске. Видео, на котором Мороз увозят в РУВД на микроавтобусе, распространяется в сети. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, руководителя предвыборного штаба задержали «для участия в административном процессе». В каком именно, по ее словам, никто не объяснил.
«Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу», — цитирует Красулину агентство.
Сообщается также, что это второе задержание Марии Мороз за неделю. Несколько дней назад ее увезли в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД Белоруссии, но вскоре отпустили.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Досрочное голосование уже началось. Помимо Александра Лукашенко, в качестве кандидатов зарегистрировано еще четыре человека: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Череченя.
Читайте также
57%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?