Глава предвыборного штаба Тихановской задержана в Минске

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — Мария Мороз задержана правоохранительными органами в Минске. Видео, на котором Мороз увозят в РУВД на микроавтобусе, распространяется в сети. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, руководителя предвыборного штаба задержали «для участия в административном процессе». В каком именно, по ее словам, никто не объяснил.

«Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу», — цитирует Красулину агентство.

Сообщается также, что это второе задержание Марии Мороз за неделю. Несколько дней назад ее увезли в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД Белоруссии, но вскоре отпустили.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Досрочное голосование уже началось. Помимо Александра Лукашенко, в качестве кандидатов зарегистрировано еще четыре человека: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Череченя.