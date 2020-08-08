Артистов Мариинского театра массового отстранили от работы из-за плохого самочувствия

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Виктория Андреева
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Все заболевшие прошли внеплановое тестирование на коронавирус.

Артистов Мариинского театра массового отстранили от работы из-за плохого самочувствия

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

В Мариинском театре в Петербурге артистов балетной труппы массово отстранили от работы из-за ухудшения самочувствия, передает 78.ru. По предварительным данным, у некоторых есть подозрения на коронавирус.

Как пояснили изданию в пресс-службе театра, сотрудники культурного учреждения уже сдали необходимые анализы на COVID-19 и до получения результатов к работе допущены не будут.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора артисты театра регулярно проходят тестирование, по результатам которого они допускаются к работе», — отметили представители театра.

В пресс-службе учреждения подчеркнули, что как только станут известны итоги внепланового тестирования, руководство примет решение о введении тех или иных ограничений для обеспечения безопасности сотрудников Мариинского театра, а также зрителей.

Из-за угрозы массового инфицирования коронавируса большинство репетиций было отменено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

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Артистов Мариинского театра массового отстранили от работы из-за плохого самочувствия

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