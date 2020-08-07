Разин: экс-солист «Ласкового мая» находится в тяжелом состоянии

Состояние бывшего солиста группы «Ласковый май» Александр Прико оценивается, как крайне тяжелое. 2 августа певца экстренно госпитализировали с пневмонией в больницу Петербурга, где после диагностировали коронавирус. Несмотря на то, что врачи ежеминутно борются за жизнь артиста, стабилизировать его состояние по-прежнему не удается. Об этом в Instagram сообщил продюсер группы Андрей Разин.

«Врачи делают все возможное, идет диагностирование, специалисты выясняют, какие органы пострадали от COVID-19. Сегодня у него будут брать пункцию для более детального изучения его состояние здоровья», — заявил продюсер.

Разин также добавил, что Прико ни в чем не нуждается. Он лично контролирует ситуацию: постоянно держит связь с врачами, а также с супругой музыканта Еленой.

«Мы надеемся, что все обойдется. Мы молимся и очень все переживаем за Сашу», — также написал Андрей.

Instagram @razin_andrei_lm

Известно, что ранее Александр сам выходил на связь и общался с продюсером. Тогда, находящийся в отделении терапии артист, сообщал, что чувствует себя «как больной».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у певицы Риты Дакоты выявили коронавирус.