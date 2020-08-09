NASA переименует ряд космических объектов с «расистскими» названиями

NASA планирует отказаться от «оскорбительных» названий некоторых космических объектов. Об этом говорится на сайте агентства.

Эксперты определили, что имена некоторых тел носят дискриминационный характер, поэтому их переименуют в ближайшее время. Так, планетарная туманность NGC 2392, которая носит название «туманность Эскимос», получит новое имя. В материале отмечается, что «эскимос» — колониальный термин с расистской историей, который был навязан коренным народам арктических регионов.

Помимо этого, новое имя получит пара спиральных галактик NGC 4567 и NGC 4568, которые сейчас называются «галактика сиамских близнецов».

В агентстве уверены, что эти изменения помогут избежать нежелательных исторических или культурных ассоциаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к Земле приближается астероид огромных размеров.