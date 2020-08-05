Астероид, превышающий в десять раз челябинский, подошел к Земле

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Учитывая размеры он признан потенциально опасным. Стоит ли волноваться землянам?

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA

Внимание всех астрономов Земли сейчас приковано к астероиду 2009 PQ1. Небесное тело, размером с два футбольных поля в эти минуты летит в сторону нашей планеты. Его уже сравнили с известным челябинским метеоритом - нынешний в десять раз больше.

И в семь часов вечера по московскому времени пересечет орбиту Земли на расстоянии 13 миллионов километров — по космических меркам — рукой подать. Астероид относится к группе Апполонов и учитывая размеры признан потенциально опасным.

«Сегодня специалисты уделяют большое внимание проблеме потенциально опасных астероидов, благодаря чему у нас есть такой инструмент как система мониторинга космических угроз», — рассказал в интервью «Известиям» ведущий научный сотрудник государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Попов.

Ученый поспешил успокоить — 2009 PQ1 пройдет почти в два раза дальше от Земли, чем располагается граница опасности, поэтому беспокоиться не о чем.

Впрочем, специалисты к настоящему времени открыли 15 тысяч подобных тел, пока ни одно из них не стало причиной крупного катаклизма.

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