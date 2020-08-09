Очередь из желающих проголосовать белорусов выстроилась в Москве — фото

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Нюра Незванова
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Десятки человек пришли к посольству Белоруссии в столице России.

Очередь из желающих проголосовать белорусов выстроилась в Москве — фото

Фото: Twitter @martin_camera

Очередь из десятков человек выстроилась у посольства Белоруссии в Москве. На фото, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, видно, что у здания выстроились около 70 желающих отдать свой голос за того или иного кандидата.

Выборы президента Белоруссии проходят сейчас в республике. Избирательные участки начали свою работу в 8 утра, их число превысило 5,7 тысячи, 44 образованы за рубежом. Граждане республики, находящиеся в России, могут отдать свой голос в диппредставительствах в Москве, Петербурге и Калининграде.

За пост главы государства борются Александр Лукашенко и четыре независимых кандидата — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава предвыборного штаба Тихановской задержана в Минске.

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