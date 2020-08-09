«Дрался медведь с медвежонком»: Тарасов о поражении Олейника в бою с Льюисом

Российский спортсмен Алексей Олейник уступил в поединке с американцем Дерриком Льюисом, который проходил под эгидой UFC. Боец ММА Артем Тарасов для 5-tv.ru прокомментировал бой и пояснил причину неудачи россиянина.

По словам Тарасова, бой был очень интересным, Олейник показывал редкие приемы, но этого оказалось недостаточным для победы. Боец уверен, что россиянину необходимо было больше работать на добивание, чтобы одолеть соперника, ведь тот значительно крупнее.

«Ошибка — и удар становится решающим. Видно было, что Льюис в стойке представляет большую опасность для Олейника. Такое ощущение, что дрался медведь с медвежонком, такие габариты большие у Льюиса. Первый раунд был равным, но во втором лаки панч, которым он попал, и все закончилось», — уверен Тарасов.

Поединок проходил девятого августа в рамках турника UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе. Бой завершился на втором раунде: американец нанес сильный удар справа и отправил Олейника в нокдаун. После этого Льюис добил его в партере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы MMA раскритиковали российского спортсмена Александра Емельяненко за схватку с Магомедом Исмаиловым.