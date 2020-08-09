МИД РФ: Российских журналистов в Белоруссии задержали из-за отсутствия аккредитации

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Светлана Александрова
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Ранее Союз журналистов России потребовал от Минска объяснить, почему задержаны сотрудники российского телеканала.

МИД РФ: Российских журналистов в Белоруссии задержали из-за отсутствия аккредитации

Фото: Telegram / телеканал «Дождь»

Посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием в Минске российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, наши дипломаты находятся в контакте с белорусской стороной. Захарова сообщила также, что сотрудники телеканала «Дождь» были задержаны «из-за отсутствия аккредитации».

Ранее о задержании троих сотрудников телеканала «Дождь» — Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова — заявила генеральный директор средства массовой информации Наталья Синдеева. Журналисты работали в Минске, где сегодня проходят выборы президента Белоруссии.

Союз журналистов России (СЖР) потребовал от Белоруссии объяснить, почему задержаны российские журналисты в Минске, а также сообщить об их местонахождении.

«О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте СЖР.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 9 августа в Белоруссии проходят выборы главы государства, избирательные участки открылись в восемь часов утра. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на этот пост в шестой раз. Помимо него, в бюллетень внесены еще четыре кандидата: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черчень. Граждане Белоруссии, находящиеся в России, могут проголосовать в диппредставительствах страны в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. У посольства Белоруссии в российской столице с утра выстроилась длинная очередь из желающих принять участие в голосовании.

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