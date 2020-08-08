Партия «Новые люди» избрала нового председателя — видео

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Светлана Александрова
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В ближайших планах образованной пять месяцев назад партии — участие в региональных выборах 13 сентября.

Фото, видео: РИА Новости /Рамиль Ситдиков

Новым председателем политической партии «Новые люди» избран один из инициаторов ее создания и основатель российской компании Faberlic Алексей Нечаев. Решение принято на съезде партии в Москве 8 августа.

«Мы пришли побеждать, чтобы реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе. Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но и чтобы на каждом уровне власти — региональном, городском, сельском — тоже были наши люди в прямом и максимально близком контакте с избирателями», — отметил, выступая перед собравшимися Нечаев.

По его словам, ближайшая задача партии — получить голоса и депутатские мандаты в регионах и городах на выборах 13 сентября.

Партия «Новые люди» была основана и зарегистрирована в Минюсте в марте 2020 года. Она позиционирует себя как либеральная политическая партия. Первым председателем была Ирэна Лукиянова.

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