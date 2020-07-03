В Совфеде и Госдуме подвели итоги голосования по поправкам к Конституции

Именно поддержку большинства россиян президент называл главным условием вступления поправок в силу. Владимиру Путину осталось подписать соответствующий указ и обновленная Конституция будет опубликована. Заработают законы, направленные на развитие страны. Георгий Гривенный о беспрецедентном голосовании.

«Звершился наш семидневный марафон беспрецедентного общероссийского голосования», — заключила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На финише не имевшего аналогов в истории голосовательного процесса Элла Памфилова и все члены ЦИК изможденными не выглядят. Если и есть усталость, то приятная, с чувством выполненного долга в очень непростых условиях. Все системы сработали на «отлично». Так рано ввести данные и подсчитать голоса не удавалось еще никогда.

«Система развивается и совершенствуется, и именно это помогло нам провести эту беспрецедентную по сложности кампанию очень достойно», -подчеркнула Памфилова.

Явка почти в 68% — это на уровне президентских и парламентских выборов — была достигнута целым комплексом новых «голосовательных технологий». Неделю на участках, а еще — бесконтактно на дому, в мобильных уличных пунктах, и электронно.

100% обработанных протоколов — это результат и этой ночи подсчета голосов, и исторического недельного голосования, никогда еще такого не было в истории России. И самое главное — это итог предложенных президентом изменений в Конституцию, всенародного обсуждения поправок. Вот, главный результат — «да» поправкам сказали 77, 92% проголосовавших россиян

Поправки уже были одобрены Госдумой, Советом Федерации, всеми региональными парламентами. Теперь необходима публикация постановления ЦИК об окончательных итогах голосования, и еще один указ президента — «О публикации Конституции с изменениями».

«Конституционая система В России наконец-то стала для всех бесспорно легитимной, о чем здесь нужно сказать: сами поправки в Конституцию были приняты гораздо более законным демократичным и легитимным путем, чем сама Конституция в 93-м году», — отметил депутат Госдумы РФ Андрей Исаев.

В декабре 93-го года на участки пришло 54,8% имевших право голоса, и Конституцию тогда одобрили 58% из них. Теперь вотум доверия куда выше, глава Совета Федерации отметила, что изменения в основной закон «давно назрели» и назвала поправки «народными».

«Крайне важно, мне кажется, для каждой семьи, для каждого россиянина твердые социальные гарантии: индексация пенсий, индексация социальных выплат, Поблагодарить тех, кто был „за“ и тех, кто „против“. Тех, кто против, надо услышать, понять причины, надо сделать выводы», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Многие россияне были совершенно искренне заинтересованы в самых разных аспектах предложенных изменений. Родители голосовали за будущее своих детей, объявленных «главным приоритетом» социальной политики страны.

"Они голосовали за будущее своих семей, своих детей, рассматривая те поправки, которые внесены и которые поддержаны, мы говорим о том, что каждый мог найти что-то свое важное, непосредственно для него, но было очень личным для каждого, именно с этим связана такая большая явка", - пояснила уполномоченная по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова.

Пенсионеры увидели стабильность своей дальнейшей жизни в ежегодной индексации пенсий, все вместе россияне не могли пройти мимо госгарантий доступной и качественной медицинской помощи. На Южных Курилах и в Крыму — большая часть голосовали за поправки о невозможности отторжения любого региона страны. Волонтерское движение переживает настоящий рассвет, и гарантии его поддержки тоже прописаны в принятых поправках.

Одна из самых популярных новаций — электронное голосование. Никуда не надо, участок всегда с тобой в смартфоне.

"Мы увидели, что работает электронное голосование, и если эта практика будет распространяться, то все больше избирателей, ну, в течение времени будут голосовать через интернет, через компьютер, что тоже уменьшит нагрузку на традиционную избирательную систему", - рассказал советник президента РФ и председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Но чтобы все принятые поправки реально вступили в силу и заработали, Госдуме и Совету Федерации предстоит либо внести изменения в действующие, либо принять около сотни новых законов.

"Это огромная работа и она требовательная, юридически требовательная работа, она, безусловно, выдвигает очень серьезные, если хотите, требования к нам к сенаторам, к депутатам", - отметил член Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Так что принятие «запускающих поправки» законов должен привлечь не меньше внимания россиян, чем их обсуждение и только что завершившееся голосование.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходило голосование за поправки к Конституции.