Еще два российских журналиста задержаны на выборах в Минске

Еще два журналиста задержаны в Минске в день выборов президента Белоруссии. Как сообщает RT, двоих стрингеров, которые работали на российское видеоагентство Ruptly, задержали на одном из избирательных участков, когда они снимали голосование.

«Спустя десять часов после задержания они все еще не выходят на связь… По информации Ruptly, они находятся в одном из РУВД города», — говорится в посте RT в Twitter.

Twitter @RT_russian

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в Минске троих сотрудников телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуацию с российскими журналистами держит на контроле посольство России в Белоруссии. По ее словам, представителей прессы задержали из-за отсутствия у них аккредитации.