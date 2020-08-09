Избирательные участки закрылись в 20:00 по минскому времени (слвпадает с московским).

Лукашенко набрал почти 80% голосов по данным exit poll

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки закрылись в 20:00 по минскому времени (совпадает с московским). По данным exit poll, лидирует действующий президент страны Александр Лукашенко с 79,7% голосов. На втором месте идет Светлана Тихановская, она набирает 6,8% голосов.

На пост президента республики претендовали пять кандидатов. Помимо Александра Лукашенко, который баллотировался шестой раз, в бюллетенях значились Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

По данным ЦИК Белоруссии, к 18:00 часам явка по стране составила 79,01%. Больше всего избирателей пришло на участки в Могилевской области — 86,01%, самая низкая явка на 18 часов составляла в Минске — 62,30%.

Всего в стране зарегистрировано 6,8 миллиона избирателей, более 41% из них проголосовали досрочно. Выборы уже признаны состоявшимися, поскольку явка еще в полдень превысила 50%. Избранным президентом считается тот, за кого проголосует более половины граждан.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Александр Лукашенко рассказал, какие отношения собирается строить с Россией в случае своей победы на президентских выборах.

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