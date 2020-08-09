Лукашенко рассказал, какие будут отношения с РФ в случае его победы на выборах

Александр Лукашенко после того, как проголосовал на выборах президента Белоруссии, дал интервью средствам массовой информации. Действующему лидеру республики задали вопрос о том, как будут развиваться отношения с Россией, в случае его победы на выборах, пишет ТАСС.

«Строиться отношения будут нормально», - сказал Лукашенко.

Также кандидат в президенты страны заявил, что готов выдворить представителей иностранных СМИ, если те будут подавать информацию о происходящем в республике в «деструктивном» ключе.

Выборы лидера государства стартовали 9 августа. На пост главы Белоруссии претендуют Александ Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Белоруссии.