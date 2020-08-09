Проголосовать на выборах президента Белоруссии успели не все — видео
У белорусских дипмиссий в нескольких странах начались стихийные протесты.
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Фото, видео: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Не все находящиеся за рубежом граждане Белоруссии успели проголосовать на выборах президента страны. В частности, из-за длинной очереди избиратели так и не смогли попасть на участки, организованные в посольстве Белоруссии в Москве, а также в Киеве и в Варшаве.
Голосование закончилось в 20:00 по минскому времени (совпадает с московским). Очереди на участках в белорусской в дипмиссии в Москве объяснили мерами безопасности, предпринимаемыми из-за угрозы распространения коронавируса. В настоящее время у здания посольства остаются не успевшие отдать свой голос граждане республики, которые громко выражают свое возмущение. Сотрудники полиции призывают их разойтись.
Стихийную акцию протеста устроили не успевшие проголосовать граждане Белоруссии и в центре столицы Украины. В Киеве люди требуют продлить время голосования. Аналогичная картина наблюдается у белорусской дипмиссии в Варшаве. Несколько сотен человек требуют встречи с послом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным exit poll, на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко с 79,7% голосов. На втором месте Светлана Тихановская, у нее 6,8%.
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