Не все находящиеся за рубежом граждане Белоруссии успели проголосовать на выборах президента страны. В частности, из-за длинной очереди избиратели так и не смогли попасть на участки, организованные в посольстве Белоруссии в Москве, а также в Киеве и в Варшаве.

Голосование закончилось в 20:00 по минскому времени (совпадает с московским). Очереди на участках в белорусской в дипмиссии в Москве объяснили мерами безопасности, предпринимаемыми из-за угрозы распространения коронавируса. В настоящее время у здания посольства остаются не успевшие отдать свой голос граждане республики, которые громко выражают свое возмущение. Сотрудники полиции призывают их разойтись.

Стихийную акцию протеста устроили не успевшие проголосовать граждане Белоруссии и в центре столицы Украины. В Киеве люди требуют продлить время голосования. Аналогичная картина наблюдается у белорусской дипмиссии в Варшаве. Несколько сотен человек требуют встречи с послом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным exit poll, на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко с 79,7% голосов. На втором месте Светлана Тихановская, у нее 6,8%.