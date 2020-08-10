Пять полос перекрыты на МКАД из-за утечки газа после ДТП. По информации ТАСС, на 49-м километре столичной объездной столкнулись два автомобиля, один из которых, предварительно, «Газель» с газовым оборудованием.

Источник агентства подчеркнул, что пока не удается перекрыть газовый баллон.

Пострадавших в результате аварии нет.