Пять полос перекрыты на МКАД из-за утечки газа после ДТП
Предварительно, один из пострадавших автомобилей — «Газель» с газовым оборудованием.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Пять полос перекрыты на МКАД из-за утечки газа после ДТП. По информации ТАСС, на 49-м километре столичной объездной столкнулись два автомобиля, один из которых, предварительно, «Газель» с газовым оборудованием.
Источник агентства подчеркнул, что пока не удается перекрыть газовый баллон.
Пострадавших в результате аварии нет.
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