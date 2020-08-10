У «Терминатора» родился первый внук от «Звездного Лорда»

Известный актер и политик Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой, об этом сообщает издание ET Online. Его дочь, 30-летняя писательница Кэтрин, родила наследника от Криса Пратта, сыгравшего роль «Звездного Лорда» в фильме «Стражи Галактики».

Пол и имя ребенка пока не сообщается. Вероятно, у бывшего губернатора Калифорнии родилась внучка. На это намекнул брат Кэтрин, появившись на публике с обвязанным розовой ленточкой подарком.

«У них все прекрасно — просто купил им небольшой подарок», — прокомментировал журналистам рождение малыша Патрик Шварценеггер.

Он также отметил, что как раз направлялся в больницу, чтобы поздравить счастливую маму с первенцем. Предположительно, роды состоялись в субботу, 8 августа.

Кэтрин — старшая дочь 73-летнего актера Арнольда Шварценеггера. В брак с Крисом Праттом писательница вступила в 2019 году. О ее беременности стало известно в мае.

Ранее 5-tv публиковал поздравление Шварценеггера с Днем Киева на украинском языке.