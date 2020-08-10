В Петербурге почтили память Анатолия Собчака

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Алина Потёмкина
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Губернатор Северной столицы возложил цветы на могилу первого градоначальника.

В Петербурге почтили память Анатолия Собчака

Фото: ТАСС / Яковлев Александр

Память первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака почтили в Санкт-Петербурге. В день его рождения губернатор города Александр Беглов возложил цветы к могиле первого градоначальника.

Анатолий Собчак похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Он скончался в 2000 году в возрасте 63 лет. В этом году ему могло бы исполниться 83 года.

Первый мэр Петербурга был избран в 1991 году. Следующие выборы в 1996 году он проиграл сопернику Владимиру Яковлеву. После этого Собчак подвергался гонениям и преследованию со стороны Генпрокуратуры РФ. В отношении него возбудили уголовное дело о злоупотреблениях служебными полномочиями. Горожанам Собчак запомнился как человек, который предотвратил кровопролитие на берегах Невы в августе 91-го года и вернул культурной столице ее имя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге вспомнили первого мэра города Анатолия Собчака в годовщину его смерти.

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