Как закалялась демократия: в Петербурге вспомнили первого мэра города Анатолия Собчака

Анатолий Собчак. Первый мэр Петербурга. Человек, предотвративший кровопролитие на берегах Невы в августе 91-го года. Градоначальник, который вернул нашему городу его имя. Политик, реформатор и ученый. Владимир Путин называет Собчака своим учителем.

Президент специально приехал в Петербург, чтобы возложить цветы к его памятнику. Сегодня имя Собчака вписано во все учебники истории. Но чем больше проходит времени, тем глубже мы осознаем его вклад в становление страны. И сегодня, спустя два десятилетия, мы еще раз хотим вспомнить, как это было.

Февраль, двухтысячного года. На улице минус 20. Бесконечная вереница скорбящих людей. Петербуржцы прощаются с первым мэром города. У гроба Собчака вместе с его семьей в скорбном молчании стоит и Владимир Путин. Тогда он скажет, что его шеф стал жертвой травли. А в глазах у будущего президента заметят слезы.

«Мы обязаны сохранить светлую память об Анатолии Александровиче Собчаке в наших сердцах. Прощайте, Анатолий Александрович», — сказал Путин.

Для своего родного юридического факультета в петербургском университете, он теперь легенда. Книги, фотографии, научные работы. Здесь все пропитано тем самым духом, о котором всегда вспоминали его ученики. Духом свободы.

«И он сказал. Давайте помечтаем. Какой может быть наша страна? Каким может быть наше государство? С его богатствами, территориями огромными. С народом трудолюбивым. Мы можем достичь. Давайте помечтаем. И даже сослался на Мартина Лютера Кинга — I have a dream!», — рассказал доцент кафедры коммерческого права СПБГУ Константин Лебедев.

И, наверное, не было сомнений, что в 91-м, в лихие дни ГКЧП именно Собчак остановит войска, идущие к Ленинграду. А затем выведет на улицы людей, которые вместе с ним будут отстаивать демократию.

«Вот то самое окно, откуда Анатолий Собчак впервые обратился с воззванием к ленинградцам в августе 91-го. Так уж случилось в истории Петербурга, окно стало символом новой эпохи. Именно тут на берегах Невы Петр Первый прорубил окно в Европу. А уже в конце XX века прямо отсюда молодая российская демократия сделала свой первый шаг в будущее. Через день после выступления мэра уже на Дворцовой площади соберутся несколько сотен тысяч горожан и скажут хунте громкое „Нет!“. Это будет единый и мощный порыв людей, для которых любовь к Родине не пустой звук. И вот в этой уникальной атмосфере свободы начнут закаляться характеры тех людей, которые спустя несколько лет запустят новый отсчет в истории страны», — говорит Евгений Гусев.

Позже, когда демократический флер прошел. Остался измученный реформами народ. А еще продукты по талонам и перебои с продовольствием. Горожанам был нужен хлеб, тепло, работа и многое другое. И Собчак выбивал это все. Находил даже за границей. Но недоброжелателей волновал только его безупречный внешний вид.

«А вот в консульство всегда приходили. „600 секунд“ показывали безупречно одетого холеного мэра и говорили вот вы голодаете, а он вон, как и люди этому верили. Я говорила: ну ты понимаешь, так нельзя, люди же не знают той работы которую ты делаешь спасая их. Он говорил: я не думаю о рейтинге, я думаю о том чтобы город не испытывал трудностей!» — вспоминает вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова.

Бывшие партийные работники вставляли ему палки в колеса. И тогда он сделал ставку на новую команду. И стал собирать вокруг себя своих студентов. Казалось бы, невероятное легкомыслие, но сегодня этих людей знает вся страна.

«Анатолию Александровичу Собчаку с его командой удалось справиться с этим сложнейшим переходом. В общем Санкт-Петербург был может быть в лучшем положении чем многие другие регионы. Ну благодаря здравой политике и достаточно сильной команде, в которую, как вы знаете, входили и Владимир Путин, и Дмитрий Козак и другие», — отмечает первый заместитель мэра, член правительства города, председатель комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга (1993–1996 гг.) Алексей Кудрин.

Многие коллеги Собчака, всегда говорили, что ему не хватает прагматизма. Он часто шел напролом. Был слишком добр и доверчив. Так он не мог поверить, что его бывший зам. Владимир Яковлев может пойти против него на губернаторских выборах. Не осознавал, что может оказаться в тюрьме, после обвинения генпрокуратуры. Многие называли его наивным идеалистом. Собчак строил демократию.

Ошибаясь, спотыкаясь, сопротивляясь, но строил. Страна с трудом понимала, что делать с этой упавшей на голову свободой. А он стал одним из авторов Конституции 93-го года и заложил в нее важнейшие постулаты президентской республики. Ему верили и ему доверяли. А еще и это поразительно, но для него, уроженца Читы, Петербург был второй родиной.

«Он сделал этот город из такой из действительно города с областной судьбой он сделал вторую столицу России. Сделал ее центром, культурным центром, культурной столицей России и сделал Петербург известным во всем мире. И вернул ему былую славу», — говорит пресс-секретарь Анатолия Собчака (1994–1996 гг.) Людмила Фомичева.

И мы будем помнить его не только потому, что он вернул городу имя. Что провел здесь «Игры доброй воли!». Что возродил «Зенит». Он не просто преобразил Петербург, он превратил его в центр притяжения. Сегодня мы понимаем, что он смотрел на десятилетия вперед.

«Все его друзья, все люди, которые с ним работали, безусловно, от него многое получили, и я тоже. Он многое сделал и для города, и для страны. И мы, во всяком случае, те, кто знал его, любил и дружил с ним — никогда этого не забудем», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге.