«Мало кислорода» — инфицированная COVID-19 Рита Дакота госпитализирована
Знаменитость опубликовала в сторис видео, в котором рассказала об ухудшении состояния.
Закрыть
Смотрите также:
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Чем закончилась встреча тигра и удава на большой дороге — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
Конкуренты отстают на годы: армия России получила новейшие образцы вооружения
Фото, видео: Instagram @ritadakota
Заразившаяся COVID-19 российская певица Рита Дакота госпитализирована после ухудшения здоровья на фоне развившегося заболевания.
Знаменитость опубликовала видео в сторис, в котором рассказала о том, что приехавшие к ней медики диагностировали малое количество кислорода в крови.
«Исход следующий — меня госпитализируют», — с горечью заявила певица.
Также Дакота показала на видео, что она решила взять с собой в больницу — любимую книгу, паспорт, пижаму, ложку, разные мелочи из косметики (масочки, бальзамы, крема) и, конечно, планшет, чтобы оставаться на связи с внешним миром.
Коронавирусную инфекцию и звезды диагностировали около недели назад. Это случилось после сдачи теста в третий раз, так как предыдущие анализы не показали вируса. По словам Дакоты, COVID-19 обнаружился лишь благодаря ее настойчивости и «чуйке».
Читайте также
41%
0.14 86.83
-0.34
Нашли ошибку?