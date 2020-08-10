«Мало кислорода» — инфицированная COVID-19 Рита Дакота госпитализирована

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Светлана Шевченко
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Знаменитость опубликовала в сторис видео, в котором рассказала об ухудшении состояния.

Фото, видео: Instagram @ritadakota

Заразившаяся COVID-19 российская певица Рита Дакота госпитализирована после ухудшения здоровья на фоне развившегося заболевания.

Знаменитость опубликовала видео в сторис, в котором рассказала о том, что приехавшие к ней медики диагностировали малое количество кислорода в крови.

«Исход следующий — меня госпитализируют», — с горечью заявила певица.

Также Дакота показала на видео, что она решила взять с собой в больницу — любимую книгу, паспорт, пижаму, ложку, разные мелочи из косметики (масочки, бальзамы, крема) и, конечно, планшет, чтобы оставаться на связи с внешним миром.

Коронавирусную инфекцию и звезды диагностировали около недели назад. Это случилось после сдачи теста в третий раз, так как предыдущие анализы не показали вируса. По словам Дакоты, COVID-19 обнаружился лишь благодаря ее настойчивости и «чуйке».

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