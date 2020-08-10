Ольга Орлова рассказала, работают ли участники «Дома-2» по сценарию
Ведущая известного телепроекта прокомментировала самый популярный миф.
Закрыть
Смотрите также:
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Чем закончилась встреча тигра и удава на большой дороге — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311
Певица и телеведущая популярного реалити-шоу Ольга Орлова на своей страничке в Instagram опровергла мнение о том, что в известной телепрограмме о любви все сюжеты снимаются по сценарию.
«Разве можно по чьему-то сценарию полюбить?! Выйти замуж?! Родить детей?! Быть счастливым?!» — написала артистка.
По мнению телезвезды, невозможно ориентироваться на составленный другими людьми план жизни, когда реализуется твоя судьба и создается будущее.
«Было бы чудесно, если бы каждому человеку можно было написать сценарий счастливой семьи, но, увы! Счастье — это чудо!» — уверила певица.
В доказательство сказанному Орлова опубликовала снимок двухмесячной дочери Алены Рапунцель — участницы телепроекта «Дом-2». По мнению теледивы, малышка по имени София — это и есть маленькое счастье, которое никак нельзя было сочинить по сценарию.
Не все пользователи сети согласились со словами ведущей.
«Есть такие люди, ради денег и не только рожать будут»
«Все знают давно, что сценарий есть»
«Эта семья неискренняя, у них как раз может быть по сценарию! Главное, чтобы платили!», — выступили с критикой пользователи социальной сети.
Певица никак не прокомментировала гневные комментарии фолловеров, оставшись при своем мнении.
Ранее 5-tv сообщал, что Ольга Орлова показала «мужчину идеального возраста».
Читайте также
52%
0.14 86.83
-0.34
Нашли ошибку?