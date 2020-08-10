Ольга Орлова рассказала, работают ли участники «Дома-2» по сценарию

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Софья Зуева
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Ведущая известного телепроекта прокомментировала самый популярный миф.

Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Певица и телеведущая популярного реалити-шоу Ольга Орлова на своей страничке в Instagram опровергла мнение о том, что в известной телепрограмме о любви все сюжеты снимаются по сценарию.

«Разве можно по чьему-то сценарию полюбить?! Выйти замуж?! Родить детей?! Быть счастливым?!» — написала артистка.

Instagram @olgaorlova1311

По мнению телезвезды, невозможно ориентироваться на составленный другими людьми план жизни, когда реализуется твоя судьба и создается будущее.

«Было бы чудесно, если бы каждому человеку можно было написать сценарий счастливой семьи, но, увы! Счастье — это чудо!» — уверила певица.

В доказательство сказанному Орлова опубликовала снимок двухмесячной дочери Алены Рапунцель — участницы телепроекта «Дом-2». По мнению теледивы, малышка по имени София — это и есть маленькое счастье, которое никак нельзя было сочинить по сценарию.

Не все пользователи сети согласились со словами ведущей.

«Есть такие люди, ради денег и не только рожать будут»

«Все знают давно, что сценарий есть»

«Эта семья неискренняя, у них как раз может быть по сценарию! Главное, чтобы платили!», — выступили с критикой пользователи социальной сети.

Певица никак не прокомментировала гневные комментарии фолловеров, оставшись при своем мнении.

Ранее 5-tv сообщал, что Ольга Орлова показала «мужчину идеального возраста».

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