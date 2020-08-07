Ольга Орлова показала «мужчину идеального возраста» — фото
Певица поделилась, что именно таких мужчин безоговорочно любишь и прощаешь им «все на свете».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Теледива Орлова давно носит статус завидной холостячки. На своей страничке в Instagram экс-блестящая показала «мужчину идеального возраста». На фото счастливая Ольга держит в руках младенца, к сожалению, как подчеркнула сама Орлова, не своего.
«Самый идеальный возраст для мужчин, когда их любишь безоговорочно и прощаешь им все на свете», — подписала снимок телеведущая.
О своих романтических отношениях певица говорит редко и мало, поэтому даже легкие откровения в профиле заставляют подписчиков строить догадки о подробностях ее личной жизни. Снимок с ребенком на руках вызвал не менее бурную реакцию аудитории.
«Когда уже своего покажешь?»
«Уже внук такой должен быть»
«Как вам хорошо с маленьким на руках!», — писали фолловеры.
Нашлись и те, кто не поверил, что малыш не является ребенком самой Орловой. В комментариях они отмечали «невероятное сходство» ребенка с телеведущей и советовали «идти за вторым».
Ранее 5-tv.ru сообщал, Джиган показал на видео седовласого ухажера Ольги Орловой
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