Теледива Орлова давно носит статус завидной холостячки. На своей страничке в Instagram экс-блестящая показала «мужчину идеального возраста». На фото счастливая Ольга держит в руках младенца, к сожалению, как подчеркнула сама Орлова, не своего.

«Самый идеальный возраст для мужчин, когда их любишь безоговорочно и прощаешь им все на свете», — подписала снимок телеведущая.

Instagram @olgaorlova1311

О своих романтических отношениях певица говорит редко и мало, поэтому даже легкие откровения в профиле заставляют подписчиков строить догадки о подробностях ее личной жизни. Снимок с ребенком на руках вызвал не менее бурную реакцию аудитории.

«Когда уже своего покажешь?»

«Уже внук такой должен быть»

«Как вам хорошо с маленьким на руках!», — писали фолловеры.

Нашлись и те, кто не поверил, что малыш не является ребенком самой Орловой. В комментариях они отмечали «невероятное сходство» ребенка с телеведущей и советовали «идти за вторым».

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