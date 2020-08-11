Минобороны РФ спасло Крым от засухи — видео

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На полуострове закончено строительство трубопровода, по которому перебрасывается вода из Тайганского водохранилища Белогорского района в Симферополь.

Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ, 5-tv.ru

В Крыму открыли трубопровод Белогорск - Симферополь. Он спасет от засухи столицу республики. 15 линий общей протяженностью в 900 километров проложили военные. Справились всего за месяц.

Теперь каждые сутки по новому трубопроводу в город будут приходить 50 тысяч кубометров пресной воды. Этот год оказался самым засушливым для Крыма за последние 150 лет. Обмелели многие водохранилища. А с учетом перекрытого Украиной Северо-Крымского канала, который раньше обеспечивал Симферополь водой, городу грозила настоящая катастрофа. Власти даже разработали график подачи воды. К счастью, вводить его не пришлось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о погоде летом в Крыму.  

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