Стоит ехать или нет? Какой погоды ждать в августе в курортных регионах России
Синоптик Михаил Леус составил подробный прогноз на конец лета 2020 года.
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Фото, видео: ТАСС / Павлишак Алексей; Facebook / Михаил Леус
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с 5-tv.ru рассказал, какой погоды стоит ожидать на главных курортах России — в Крыму, на Северном Кавказе и черноморском побережье региона — в последний месяц лета 2020 года.
По словам синоптика, август на Северном Кавказе станет самым теплым месяцем года. Средняя температура здесь будет держаться на отметке 23-24 градусов тепла. По ночам столбик термометра будет показывать порядка 17-21 градуса, днем — 26-30. Ожидается, что количество осадков не превысит оптимальный среднемесячный показатель в 120 миллиметров.
На черноморском побережье региона месяц будет на один-два градуса теплее нормы. Так, в среднем температура будет варьироваться в пределах 28-32 градусов тепла. Вместе с тем не исключены грозы, порывистый ветер, ливневые дожди и даже град. Несмотря на такой прогноз, количество осадков может лишь незначительно превысить норму, достигнув 125 миллиметров небесной влаги.
На территории Крыма последний месяц лета-2020 обещает быть достаточно теплым, но не жарким. Температура на полуострове достигнет отметки 23-24 градусов тепла. При этом вполне возможно, что в отдельных районах она достигнет и 28 градусов тепла. Август на Крымском полуострове — второй месяц среди самых дождливых. Но в отличие от побережья Кавказа осадков здесь выпадает примерно в три раза меньше. Ожидается, что в августе в данном регионе их будет не более 50 миллиметров.
«Ближайшие дни в регионах будут характеризоваться довольно разные погоды. В пятницу на черноморском побережье Кавказа пройдут кратковременные дожди, но будет довольно тепло: 25-28 градусов тепла. Суббота и воскресенье будут более теплыми — 26-29 градусов, обойдется в эти дни без осадков. А вот в понедельник и вторник местами вновь прошумят грозы. Но погода по-прежнему — 26-29 градусов тепла. В Крыму ближайшие три дня — солнечные и сухие, но не очень жаркие — 24-27 градусов. Первые два дня следующей недели возможны короткие дожди в отдельных регионах, но температура даже подрастет и составит 28-31 градус тепла», — заключил эксперт.
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