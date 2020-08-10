Петербургский «Зенит» вошел в ТОП-25 сильнейших футбольных клубов мира

Эфирная новость 17

Самым сильным клубом мира стал «Манчестер Сити», второе место заняла мюнхенская «Бавария», на третьей строчке расположился «Ливерпуль».

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав

Важные новости для футбольных болельщиков: петербургский «Зенит» вошел в ТОП-25 футбольных клубов мира. «Сине-бело-голубые» показали лучший результат среди российских коллег, и оказались на 23-й строчке почетного списка — в окружении прославленных английских, испанских и немецких команд. В сотню также попали наши «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».

На 151-й позиции — «Спартак», который, возможно, покинет Чемпионат России по футболу. С таким заявлением выступил президент столичного клуба Леонид Федун. Все из-за судейского скандала на матче с «Сочи». Арбитр назначил два пенальти в ворота «красно-белых» — и тем самым сломал всю игру. Действия судьи уже расследуют, его отстранили от работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-тренер «Зенита» отозвался о скандальном матче с «Сочи». Бывший спортивный директор петербургского клуба Борис Раппопорт рассказал, что, по его мнению, заставило Леонида Федуна заявить о выходе красно-белых из чемпионата России.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.78
0.14 86.83
-0.34
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

22:01
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
21:56
Гузеева просветила мужчин, как не разозлить партнершу в постели
21:43
Петербургский «Зенит» вошел в ТОП-25 сильнейших футбольных клубов мира
21:24
Задержанного в Белоруссии журналиста Семена Пегова освободили
21:18
КГБ Белоруссии отчиталось об успешном предотвращении покушения на Тихановскую
21:08
Петербург вошел в список регионов, где выявлены опасные очаги радона

Сейчас читают

Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок