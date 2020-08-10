Петербургский «Зенит» вошел в ТОП-25 сильнейших футбольных клубов мира
Самым сильным клубом мира стал «Манчестер Сити», второе место заняла мюнхенская «Бавария», на третьей строчке расположился «Ливерпуль».
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав
Важные новости для футбольных болельщиков: петербургский «Зенит» вошел в ТОП-25 футбольных клубов мира. «Сине-бело-голубые» показали лучший результат среди российских коллег, и оказались на 23-й строчке почетного списка — в окружении прославленных английских, испанских и немецких команд. В сотню также попали наши «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив».
На 151-й позиции — «Спартак», который, возможно, покинет Чемпионат России по футболу. С таким заявлением выступил президент столичного клуба Леонид Федун. Все из-за судейского скандала на матче с «Сочи». Арбитр назначил два пенальти в ворота «красно-белых» — и тем самым сломал всю игру. Действия судьи уже расследуют, его отстранили от работы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-тренер «Зенита» отозвался о скандальном матче с «Сочи». Бывший спортивный директор петербургского клуба Борис Раппопорт рассказал, что, по его мнению, заставило Леонида Федуна заявить о выходе красно-белых из чемпионата России.
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