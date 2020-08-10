Убийство «Спартака»: Экс-тренер «Зенита» отозвался о скандальном матче с «Сочи»

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Молодцова Анна
Эксклюзив 42

Бывший спортивный директор петербургского клуба Борис Раппопорт рассказал, что, по его мнению, заставило Леонида Федуна заявить о выходе красно-белых из чемпионата России.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт прокомментировал желание владельца «Спартака» Леонида Федуна снять команду с чемпионата России из-за итогов игры с «Сочи». Ранее председатель совета директоров московского клуба раскритиковал судейство арбитра, назначившего во втором тайме два пенальти в ворота столичного клуба, что помогло «Сочи» сравнять счет. Федун заявил, что добьется выхода клуба из первенства, однако позднее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил его от этого шага.

Как заявил Раппопорт 5-tv.ru, Федун сделал заявление о выходе из Тинькофф — Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на эмоциях, находясь в «нервной встряске». Вместе с тем, тренер заявил, что выражает полную солидарность с владельцем клуба.

«Я смотрел вчера игру внимательно и, конечно, я в определенной степени солидарен с Федуном в плане того, что это убийство „Спартака“. Потому что такой арбитраж вызывает у меня огромное количество вопросов», — сказал Раппопорт, добавив, что не является поклонником красно-белых, но даже ему было «неприятно».

По его мнению, в перерыве судьи могли посмотреть трансляцию, чтобы понять, что назначенный пенальти был ошибочным. Тренер считает, что арбитр в этом случае должен понести серьезную ответственность, а футбольное сообщество — провести разбирательство.

Он также заявил, что не верит «в заговор против «Спартака», но постоянные ошибки в отношении команды вызывают у него большое удивление.

«Мне кажется, что такие ошибки — это уже предвзятость», — считает Раппопорт.

По его словам, «Спартак» является частью российской футбольной истории и отметил, что понять возмущение Федуна в данной ситуации — можно.

Экс-директор «Зенита» считает, что матч переигрывать не будут, поскольку подобные случаи не прописаны в регламенте, несмотря на такие «грубейшие» ошибки.

«Я должен сказать, что меня вчера это тоже в какой-то степени оскорбило, потому что я считаю, что ни к одной команде такого отношения быть не должно», — уверен тренер.

По признанию Раппопорта, его в особенности возмутила реакция на происходящее главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, который не стал оспаривать ошибку судьи. Раппопорт вспомнил, что Федотов ушел из ФК «Оренбург» в «Сочи» именно из-за того, что не смог работать в команде, которую «гнобят» судьи.

«И вдруг, оказавшись в положении выигрышной стороны, он говорит: «Ну раз судья назначил (пенальти — Прим.ред.), значит оно было. Но это неправильный подход», — сказал он, повторив что «никакого пенальти там не было».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции общества на решение Федуна снять «Спартак» с российского чемпионата.

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