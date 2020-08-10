Задержанного в Белоруссии журналиста Семена Пегова освободили

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Виктория Андреева
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Информацию об этом подтвердили в посольстве РФ.

Задержанного в Белоруссии журналиста Семена Пегова освободили

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Внештатного журналиста РЕН ТВ Семена Пегова, задержанного в ходе массовых протестов в Минске, освободили. Об этом заявили представители посольства России в Белоруссии.

В ситуацию с массовыми задержаниями российских корреспондентов на белорусскими правоохранителями вмешался МИД РФ. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, была проделана «колоссальная работа», чтобы достичь консенсуса по данному вопросу.

В эфире телеканала «Россия 1» Захарова отметила, что не может дать конкретных прогнозов по поводу освобождения остальных российских журналистов. Однако подчеркнула, что ситуация находится под личным контролем министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Мы работаем, еще раз говорю, на этом направлении постоянно», — констатировала Мария Захарова.

О задержании внештатного корреспондента РЕН ТВ Семена Пегова в Белоруссии стало известно днем 8 августа. Информацию об этом передало издание Daily Storm. Редакция отмечала, что вместе с ним также были избиты и задержаны еще несколько штатных журналистов самого СМИ и сотрудник «Медузы» Максим Солопов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих российских журналистов задержали в Белоруссии из-за отсутствия аккредитации на выборы президента республики.

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